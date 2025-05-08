البنك الإسلامي الفلسطيني الراعي الماسي للمؤتمر العلمي السابع المحكم لكلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية

رام الله - وطن: برعاية ماسية من البنك الإسلامي الفلسطيني، عُقد المؤتمر العلمي السابع المحكم لكلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية ، وذلك تحت عنوان " بناء اقتصادات مستدامة: المعرفة والابتكار والرقمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وانطلقت فعاليات المؤتمر بحضور معالي وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور و رئيس جامعة النجاح الوطنية أ. د. عبد الناصر زيد وعميد كلية الأعمال والاتصال في الجامعة د. رأفت الجلاد، ومساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للفروع زايد شقير ومدير منطقة الشمال ماجد خروب وعدد من مدراء فروع البنك في نابلس إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات من القطاعين العام والخاص وحشدٍ من الشخصيات الأكاديمية والباحثين الذين شاركوا في الجلسات الحوارية العلمية التي تضمنها المؤتمر.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يعتز بمشاركته في رعاية هذا المؤتمر نظراً لأهمية المواضيع التي يتناولها، وللمخرجات العلمية المهمة المتوقعة منه.

وأضاف السعدي:" نحرص دائماً على أن نكون شركاء في الفعاليات والمؤتمرات العلمية تأكيداً على التزامنا بهذا الدور ضمن مسؤوليتنا المجتمعية، حيث أنه يجب تضافر الجهود من قبل كافة القطاعات للنهوض بالواقع الفلسطيني وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار السعدي أن جلسات المؤتمر الحوارية ناقشت جملة من المواضيع المهمة وفي مقدمتها الدور المحوري للرقمنة والمعرفة والابتكار في بناء اقتصادات مستدامة، كما أنها تناولت آلية استفادة القطاعات العامة والخاصة من التقنيات الناشئة لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة لدراسة دور التسويق الرقمي والابتكار في تعزيز التفاعل مع العملاء ودراسة تأثير التحول الرقمي والعمل عن بعد على سوق العمل.

وشارك مساعد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني للفروع زايد شقير في الجلسة الحوارية الثانية للمؤتمر والتي حملت عنوان " قيادة التنمية المستدامة في فلسطين، دور السياسات العامة، والحوكمة، والتعاون، والبيانات" حيث أكد على الدور الهام الذي يلعبه القطاع المصرفي الفلسطيني في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة لصيغ التمويل الإسلامية المتنوعة والتي توفر خيارات تمويلية متعددة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مؤكداً أن البنوك الإسلامية حققت تقدماً كبيراً في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة.

وتزامناً مع المؤتمر قدم موظفو البنك في الجناح الخاص به عرضاً للمشاركين ولطلاب الجامعة حول أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية الرقمية التي يقدمها البنك والتي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.