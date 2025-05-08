الصباح يشارك في ندوة لتعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع المدني التربوي دفاعًا عن حقوق الطلبة

رام الله - وطن: شارك رفعت صباح مدير عام جمعية مركز ابداع المعلم في ندوة حوارية نظّمتها الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي (IACA)، يوم الأربعاء 7 أيار 2025، في مقر الحملة بالبيرة، بعنوان: "تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني التربوي في الدفاع عن حقوق الطلبة"، بحضور ممثلين عن الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى مشاركة عبر تقنية الزووم.

وقد شارك رفعت صباح، المدير العام لمركز إبداع المعلم، ممثلًا عن شبكة المنظمات الأهلية، حيث أكد على أهمية بناء نماذج تعاون مستدامة بين الجامعات والمجتمع المدني لتعزيز صمود الطلبة وحماية حقهم في التعليم. واستعرض تجربة الحملة العربية للتعليم والائتلاف التربوي الفلسطيني و مركز إبداع المعلم في بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الفلسطينية، شملت دعم البحث الأكاديمي المؤثر في السياسات التربوية، وتطوير برامج تعليمية قائمة على منهجية التعلم العاطفي الاجتماعي (SEL)، إلى جانب تمكين طلبة الإعلام في معالجة قضايا التعليم من منظور حقوقي.

وأكد المشاركون أن هذه الشراكات تمثل نموذجًا متكاملًا بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، يهدف إلى تعزيز صمود النظام التعليمي الفلسطيني، ويؤسس لتكامل فعّال بين الجامعات والمجتمع المدني في بناء تعليم تحويلي قائم على العدالة وحقوق الإنسان.