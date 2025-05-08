حزب الشعب: الذكرى الـ80 للنصر العظيم على النازية يجب أن تكون مناسبة للتسريع في بناء جبهة عالمية للتصدي لفاشية وإرهاب الاحتلال الاسرائيلي

وطن: في هذه الأيام تحيي روسيا الاتحادية وشعوب الاتحاد السوفيتي - سابقا - ومعهم كل دول وشعوب العالم المتطلعة للتحرر والحرية والسلام، الذكرى الـ80 للانتصار العظيم على الفاشية والنازية خلال الحرب العالمية الثانية، ودحرها كلياَ بفضل بسالة وتضحيات شعوب الاتحاد السوفيتي وجيشه الأحمر بالدرجة الأولى، هذه الحقيقة التي حاولت الامبريالية وحلفاؤها الغربيون تغييبها على مدار العقود الماضية وما زالت.

تأتي هذه الذكرى التي تشكل انتصارا لشعوب العالم وتطلعاتها، في ظروف بالغة التعقيد على الصعد كافة، خاصة في ظل دخول الرأسمالية طوراَ متقدماَ في وحشيتها جراء السياسات الليبرالية الجديدة، واتساع وتصاعد السياسات العدوانية للإمبريالية الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، وتأجيجهما للنزعات العنصرية والفاشية وهستيريا الحرب، والإمعان في التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني وللقوانين والقرارات الدولية، واستمرار الدعم السافر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإدامة الاحتلال الصهيوني وخططه الاستعمارية، بما في ذلك دعمها للإرهابي "نتنياهو" وحكومة اسرائيل الفاشية في حرب الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لمجازر يومية وللتجويع والحصار على مرأى ومسمع العالم. وكذلك استمرار التهديدات المتصاعدة لحقوق ومصالح الشعوب وسيادة دولها الوطنية، بما في ذلك تجاه منطقتنا العربية، وتهديد الأمن والسلام الدوليين، نتيجة لتلك السياسيات.

إن حزب الشعب الفلسطيني وفي الوقت الذي يعبر فيه عن تقديره العالي للتضحيات الجسام التي قدمتها دول وشعوب الاتحاد السوفييتي وحلفائه خلال تجربتها الكفاحية في التصدي للفاشية، ولكل الدول التي انضمت للتحالف الذي اسقط النازية ولحركات المقاومة التي كانت جزءا لا يتجزأ من قوى التصدي للاحتلال النازي، فانه يتوجه الى كل هؤلاء بنداء عاجل لدعم شعبنا الفلسطيني، والتصدي بحزم للفاشية الجديدة التي تمثلها دولة الاحتلال الاسرائيلي ولخطرها المتزايد على المنطقة وعلى السلم العالمي.

إن دولة الاحتلال الاسرائيلي بسياساتها الاستعمارية وعقليتها وممارساتها الصهيونية الفاشية وجرائم حربها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، تحتل المكانة الأكثر بشاعة للنازية، وأصبحت أكثر من أي وقت خطراَ حقيقياَ على مستقبل شعبنا وشعوب المنطقة والأمن والاستقرار الدوليين.

وانطلاقاَ من ذلك، فإن حزب الشعب يؤكد على التالي:

1- ضرورة المبادرة والتحرك من أجل التحشيد وتكريس الجهود العربية والأممية على المستويات كافة، للتسريع في بناء جبهة عالمية فاعلة للتدخل العاجل لوضع حد نهائي لسياسات وجرائم هذا الاحتلال الاسرائيلي الفاشي ولحرب الإبادة الجماعية التي يقترفها بحق شعبنا.

وفي هذا الشأن، يتطلع حزب الشعب وشعبنا إلى الدول والقوى كافة المناصرة لحقوق شعبنا ولقيم الحرية والعدالة، وبشكل خاصة روسيا والصين، بضرورة استخدام مكانتهما وامكانياتهما للعب دور محوري ومتقدم في بناء الجبهة العالمية المنشودة إلى جانب الدول العربية الشقيقة، من أجل الوقف الفوري للحرب العدوانية المتواصلة على شعبنا من قبل الاحتلال الاسرائيلي الفاشي، والانتصار لحقوقه الانسانية والوطنية، وتطبيق القوانين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها، إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة الوطنية وعاصمتها القدس.

كما يدعو حزب الشعب دول وشعوب العالم المناصرة لقيم الحرية والعدالة والسلام، إلى بذل مزيد من الجهود لتوسيع وتطوير وتفعيل كل أشكال التصدي للاحتلال الاسرائيلي وممارساته الفاشية بكل الوسائل المتاحة، والتضامن مع شعبنا ودعم نضالاته وحقوقه المشروعة.