"إيبريا إكسبرس" الإسبانية تلغي رحلاتها الجوية للاحتلال حتى 1 حزيران

رام الله – وطن: أعلنت شركة "إيبريا إكسبرس" الإسبانية إلغاء رحلاتها الجوية من وإلى دولة الاحتلال حتى 1 حزيران المقبل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس، إن شركة طيران إيبريا إكسبرس الإسبانية مددت إلغاء رحلاتها من وإلى دولة الاحتلال حتى 1 حزيران المقبل.

وواصلت شركات أخرى الإعلان عن تعليق رحلاتها، منذ أن سقط صاروخ أطلقته جماعة أنصار الله اليمنية في منطقة مطار اللد بتل أبيب، الأحد الماضي.

وتسبب الصاروخ، الذي أطلقته الجماعة ردا على الإبادة الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة، في إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة، وإيقاف الملاحة لنحو ساعة، وتعليق رحلات شركات طيران دولية عديدة.

وأمس قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 15 حزيران المقبل".