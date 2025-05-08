الشرطة تطلع على تجارب التحول الرقمي والجودة الشاملة في الجامعة العربية الأمريكية

رام الله - وطن: نظّمت الجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله والشرطة ، ورشة عمل متخصصة بهدف الاطلاع على تجارب الجامعة الرائدة في مجالي التحول الرقمي والجودة الشاملة، وذلك ضمن إطار تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

بحضور مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتدريب العميد حقوقي إياد اشتية، ومدير إدارة البحوث والتخطيط في الشرطة العميد الدكتور حسن الجمل، ومدير دائرة الجودة في إدارة المفتش العام في الشرطة العميد الدكتور أحمد صبرة، ومدير المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعة الدكتور أشرف عبد الهادي، وخبير الجودة والتميز المؤسسي في الجامعة الدكتور أشرف الميمي، اللذان اكدا خلال استقبال وفد الشرطة على حرص الجامعة على دعم جهود التطوير المؤسسي في مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها جهاز الشرطة الفلسطينية.

بدوره، قدّم خبير الجودة والتميز المؤسسي في الجامعة الدكتور أشرف الميمي عرضًا تفصيليًا تناول نماذج وآليات متقدمة في الجودة الشاملة، وآفاق تطبيقها في العمل الشرطي، مؤكدًا على أهمية تدريب الكوادر العليا على مفاهيم التميز المؤسسي.

بينما قدم مدير المركز الوطني للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الجامعة الدكتور أشرف عبد الهادي نموذجًا شاملاً لتقييم واقع التحول الرقمي في المؤسسات الأمنية، مشددًا على أهمية بناء خارطة طريق واضحة لتحسين الأداء الرقمي وتحديد أولويات التطوير في الجهاز الشرطي.

من جانبه، أكد العميد حقوقي إياد اشتية، مساعد مدير عام الشرطة للتخطيط والتدريب، على أهمية هذه الورشات في رفع كفاءة الضباط في مجالات الجودة والتحول الرقمي، وتطوير آليات العمل الشرطي بما يواكب التطورات التكنولوجية.

من ناحيته، أوضح العميد الدكتور حسن الجمل، مدير إدارة البحوث والتخطيط، عمق العلاقة والشراكة المستمرة مع الجامعة، مشيرًا إلى أن برامج التعاون المشتركة تسهم في رفع مستوى الأداء الشرطي وتعزيز رضا المواطنين.

واستعرض العميد الدكتور أحمد صبرة، مدير دائرة الجودة في إدارة المفتش العام، مسيرة الشرطة في إرساء مفاهيم الجودة وتطبيقاتها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجهات القيادة نحو تطوير الخدمة الشرطية والارتقاء بمستوى الأداء.

وخرج المشاركون في الورشة بعدة توصيات أبرزها التأكيد على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الشرطة والجامعة، ضمن أطر علمية وعملية حديثة.