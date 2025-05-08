جيش الاحتلال دمر 80 % من مباني مدينة رفح ومخيمها

رام الله - وطن: أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير جيش الاحتلال حوالي 80% من المباني في مدينة رفح ومخيم اللاجئين هناك.

وذكرت القناة 12 العبرية ان صور الأقمار الصناعية كشفت أن رفح مدمرة، وان ما قام به جيش الاحتلال في الأسابيع الأخيرة في رفح من بناء طريق في الشهر الماضي يعزل رفح عن جنوب القطاع.

كما اظهرت صور الأقمار الصناعية أيضًا بناء طريق موراج السريع، الذي تم بناؤه الشهر الماضي، ويهدف إلى الامتداد من الجدار الفاصل وعزل مدينة رفح عن باقي القطاع.

وقالت القناة ان جيش الاحتلال منذ شهر مارس/آذار، عندما استأنف العدوان بعد وقف إطلاق النار، دمر نحو 1100 مبنى في رفح، وهو عدد أكبر من أي منطقة أخرى في القطاع.