تمكين للتأمين تشارك في رعاية المؤتمر العلمي السابع لكلية الأعمال والاتصال

وطن: شاركت شركة "تمكين للتأمين" في رعاية المؤتمر العلمي السابع لكلية الأعمال والاتصال في جامعة النجاح الوطنية، المنعقد بعنوان "بناء اقتصادات مستدامة المعرفة والابتكار والرقمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7/5/2025، بحضور وفد ممثل عن الشركة ومديرها العام السيد/ محمد الريماوي يتضمن كل من السيد/ محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية، والسيد/ راسم جاموس مدير فرع نابلس وعدد من موظفي الفرع.

وقال محمد الريماوي مدير عام شركة "تمكين للتأمين" وعضو المجلس الاستشاري لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة عن سعادته بمشاركة الشركة في رعاية المؤتمر للعام الثالث على التوالي، انطلاقاً من عمق الشراكة الاستراتيجية مع جامعة النجاح الوطنية والتزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه شعبنا المكافح بمختلف شرائحه ومؤسساته، وتقديراً للدور الريادي لجامعة النجاح الوطنية على كافة المستويات المعرفية والوطنية، علاوة على مساهمتها في اثراء وصقل الهوية الفلسطينية والريادية لأجيال من الشباب على مدى عقود، مضيفاً "جامعة النجاح تبث دوماً التزامها برؤيتها المشبعة بالشغف والاصرار -نتحدى الحاضر لنرسم المستقبل-، وتعزز من توقعات شعبنا تجاهها عبر خلق قيمة علمية فريدة من نوعها ننافس ونباهي بها جامعات إقليمية ودولية"، كما خص بالشكر الأستاذ الدكتور/ عبد الناصر زيد رئيس الجامعة والدكتور/ رأفت الجلاد عميد كلية الاعمال والاتصال ورئيس المؤتمر على اتاحة الفرصة للمشاركة في رعاية هذا الحدث العلمي الرائد.

كما وأشار إلى أهمية المؤتمر وخصوصيته نظراً لما يتطرق له من موضوعات معاصرة ذات اهتمام واسع عالمياً ومحلياً، على رٍأسها الحوكمة الرقمية، التسويق والتحول الرقمي، والاستدامة والابتكار في المحاسبة وحوكمة الشركات، حيث طرح المؤتمر العديد من الأفكار والنقاشات الهادفة حول استكشاف آلية دمج الأدوات الرقمية والممارسات الابتكارية في إطار السياسات العامة لتعزيز الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى التعمق في تأثير التحول الرقمي والعمل عن بُعد على ديناميكيات سوق العمل واستراتيجيات تعزيز الاقتصاد المعرفي المرن.

تخلل المؤتمر جلسة حوارية حول التحول الرقمي والريادة ، شارك فيها محمود شخشير مدير دائرة الاتصالات التسويقية، وتطرق خلالها إلى تجربة شركة تمكين للتأمين الريادية في اطلاق خدمات التأمين الرقمي الأولى من نوعها في قطاع التأمين الفلسطيني ومساهمة التحول الرقمي في تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وسرعة الدورة المستندية بالإضافة إلى تعزيز رضا المُؤمن لهم من خلال تحقيق سرعة اصدار الوثائق التأمينية دون الحاجة إلى زيارة فروع ومكاتب الشركة وعلى مدار الساعة، مشيراً إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر فقط على اصدار الوثائق الرقمية وإنما تطويع جميع العمليات التشغيلية في سلسلة القيمة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة ومنها خدمات ما بعد البيع مثل التبليغ عن الحوادث ورفع المطالبات ولغاية تسديد التعويضات علاوة على التسويق والتفاعل الرقمي مع الجمهور. مضيفاً بأن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع شرائح إضافية غير مشمولة تأمينياً ضمن الخدمات والحلول التأمينية، على رأسها شريحة الشباب ذوي التفضيلات الرقمية والمواطنين في الأماكن الجغرافية البعيدة عن مراكز المدن والبلدات، معتبراً أن هذا التحول في نموذج الاعمال لا زال في مراحله الأولى محلياً ومن شأنه مستقبلاً أن يغير وجه الصناعة والمشهد التنافسي.