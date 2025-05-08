وزير جيش الاحتلال كاتس: سنفعل بإيران ما فعلناه "مع حماس في غزة"

رام الله - وطن: قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إن بلاده ستفعل بطهران "ما فعلته مع حماس في قطاع غزة".

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه: "أحذر القيادة الإيرانية التي تمّول وتسلح وتوجه تنظيم الحوثيين: أسلوب الحروب بالوكالة قد انتهى، أنتم تتحملون المسؤولية المباشرة، ما فعلناه بحزب الله في بيروت، وبحماس في غزة، وبالأسد في دمشق، وبالحوثيين في اليمن، سنفعله بكم في طهران أيضا".

كما حذر كاتس جماعة الحوثي من تلقي ضربات موجعة من إسرائيل إذا واصلت استهدافها، وأكد على جاهزية الجيش لأي مهمة، وفق تعبيره.