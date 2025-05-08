قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم وشابا من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مدينة بيت لحم وشابا من قلقيلية

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عيد كامل عيد(35 عاما)، وأدهم ناصر عواد (35 عاما)، من منطقتي شارع الصف وواد شاهين في بيت لحم، وزيد هيثم أبو عجمية (18عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت ذات المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية حوسان غربا، واعتقلت الشاب تامر وفا زعول، بعد دهمها لمنازل وتفتيشها، منها يعود للمواطنين: فايز إسماعيل شوشة، وحمزة زكريا زعول، وعاطف ياسين حمامرة، ومراد محمد زعول.

كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار، ومراح رباح ، وتقوع، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.

وفي السياق أفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي، وانتشرت في عدد من أحيائها، من بينها حي "كفر سابا"، واعتقلت الشاب يحيى أبو لبدة بعد مداهمة منزله وتفتيشه.