قوات الاحتلال تعتقل شابا عقب محاصرتها منزلا في برطعة غرب جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، شابا من بلدة برطعة غرب جنين، وذلك عقب اقتحامها البلدة ومحاصرتها منزلا.

وذكرت مصادر محلية أن قوة خاصة من جيش الاحتلال وعدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة وحاصرت منزلا، قبل أن تعتقل أحد الشبان من داخله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة مساء أمس الأربعاء، واستولت على كاميرات مراقبة فيها، وسط تحليق للطيران الحربي.

كما أغلق الاحتلال حاجز برطعة العسكري ونصب حواجز طيارة في الطريق المؤدية إليه، بادعاء وقوع عملية إطلاق نار بالقرب من الحاجز، أسفرت عن إصابة جنديين أحدهما بجروح خطيرة.

يذكر أن حاجز برطعة العسكري يفصل البلدة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري عن مدينة جنين، وهو المنفذ الوحيد لسكان البلدة البالغ عددهم 9 آلاف نسمة إلى محافظة جنين، ويستخدم لتنقل العمال والبضائع التجارية.

يتبع...