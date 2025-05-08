الإعلام الحربي اليمني ينشر رسالة تهديد بمقطع فيديو بعنوان "مطارات غير آمنة”

وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، فجر اليوم الخميس، مقطع فيديو مرفق بعبارة “שדות תעופה לא בטוחים مطارات غير آمنة”.

ويُظهر الفيديو عددًا من المطارات الإسرائيلية في كيان الإحتلال.

وكانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، استهداف مطار رامون التابع للاحتلال في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتينِ مسيَّرتين.