الإعلام الحربي اليمني ينشر رسالة تهديد بمقطع فيديو بعنوان "مطارات غير آمنة”
08.05.2025 05:34 AM
وطن: نشر الإعلام الحربي اليمني، فجر اليوم الخميس، مقطع فيديو مرفق بعبارة “שדות תעופה לא בטוחים مطارات غير آمنة”.
ويُظهر الفيديو عددًا من المطارات الإسرائيلية في كيان الإحتلال.
وكانت أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء أمس الأربعاء، استهداف مطار رامون التابع للاحتلال في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبيّ فلسطين المحتلة، وذلك بطائرتينِ مسيَّرتين.
الإعلام الحربي التابع لجماعة الحوثي في اليمن ينشر مقطع فيديو متوجهاً لإسرائيل بالقول: שדות תעופה לא בטוחים— Annahar Al Arabi (@AnnaharAr) May 7, 2025
مطارات غير آمنة pic.twitter.com/MajK3FDWv6