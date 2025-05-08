قناة اتصال سرية بين إسرائيل وحكام سوريا الجدد برعاية إماراتية

رام الله - وطن: أفادت ثلاثة مصادر مطلعة، الأربعاء، أن الإمارات فتحت قناة اتصال سرية تجمع ممثلين عن إسرائيل وحكام سوريا الجدد.

وأوضحت المصادر، وبينها مسؤول أمني سوري ومسؤول مخابرات إقليمي، لرويترز أن الحوار غير المباشر يركز على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة، في غياب أي علاقات رسمية.

وقال مصدر مقرب من الملف إن المبادرة انطلقت بعد أيام من زيارة حاكم سوريا الجديد أحمد الشرع لأبوظبي في 13 نيسان/أبريل، وتركز الآن على "مسائل فنية"، من دون استبعاد توسيع نطاق النقاش لاحقا.

وأكد الشرع بدوره وجود مفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء لم يسمهم، موضحاً أن الهدف تهدئة الوضع ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، محملاً إسرائيل مسؤولية "تدخلاتها العشوائية" في سوريا.

وأشار أيضاً إلى أن حكومته تتواصل مع عواصم تربطها علاقات بتل أبيب للضغط عليها =كي توقف اختراق الأجواء السورية وقصف منشآت داخل البلاد.

على الجانب الإماراتي، صرحت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بأن ما يقال عن وساطة إماراتية "ادعاء كاذب تماما"، مؤكدة أن أبوظبي ليست طرفا في أي محادثات من هذا النوع.

وأوضح المسؤول الأمني السوري الرفيع أن قناة الاتصال محصورة بقضايا مكافحة الإرهاب، بينما تبقى الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا خارج جدول البحث حالياً.

وأفاد مصدر مخابراتي إقليمي بأن ضباطا إماراتيين وسوريين، إضافة إلى مسؤولين إسرائيليين سابقين، شاركوا في الاتصالات، رافضا الكشف عن الأسماء لدواع أمنية.