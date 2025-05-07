إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال منزل الشهيد الحريبات في دورا

وطن: أصيب عدد من ذوي الشهيد عبد الفتاح الحريبات بجروح ورضوض، مساء اليوم الأربعاء، خلال اقتحام الاحتلال منزله في بلدة دورا جنوب الخليل، حيث اعتقلت والده ووالدته وشقيقيه.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد الحريبات، واحتجزت عددا من ذويه وأفراد عائلته واعتدت عليهم بالضرب ونكلت بهم، ما أدى الى إصابة ستة منهم بجروح ورضوض، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت والد ووالدة الشهيد الحريبات وشقيقيه مؤمن وعايد، عقب تفتيش المنزل وتحطيم محتوياته بشكل كامل ومتعمد.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة دورا من مدخلها الشرقي بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في الطرقات الرئيسية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، قبل أن تداهم منزل الشهيد الحريبات.

يذكر أن الشهيد الحريبات (20 عاما)، ارتقى عصر اليوم الأربعاء، عقب إصابته برصاص الاحتلال على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل، واحتجز الاحتلال جثمانه.