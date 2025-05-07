قوات الاحتلال تداهم مدرسة خلال اقتحامها حوسان غرب بيت لحم

وطن: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدرسة ذكور حوسان الثانوية، خلال اقتحامها القرية غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت وسطها، وداهمت المدرسة الثانوية للذكور بعد تكسير قفل البوابة.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع خلال الاقتحام، وأثارت حالة من الهلع والخوف بين صفوف الأطفال والنساء، دون أن يبلغ عن إصابات.