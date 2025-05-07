احمد ايهاب سلامة يكتب لوطن: بصوت الشهداء سقطت منابر المأجورين

صفحات هذا العالم الافتراضي "فيس بوك" وغيرها ستظل شاهدة على تهافت من كانوا يتغنون بالوطنية والعروبة، الذين آثروا على مدار الوقت أن يجلدونا بنقدهم الجائر بقصائدهم الفارغة ومنشوراتهم الزائفة، وحينما أمطرت طائرات الإجرام الصهيوني سماء غزة بقنابل حقدها وارتكبت مجازر دموية إرهابية أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من أبناء العروبة والإسلام..

فبدت الأقنعة تتساقط واحدة تلو الأخرى وكشفت عوراتهم بوضوح فإذا بهم وفي لحظة تكشفوا عن أنفسهم تبين أنهم لم يكونوا إلا في صف العدو على الدوام

وفي ذروة النفاق الذي لا يزال مستمرا، وبينما كان التنظير مهنة العاطلين عن العمل ورويبضات هذا العصر كنا نرى وجوهكم على شاشات التلفاز تمتلئ حماسة في الحديث وكانت أقلامكم واصواتكم تعلوا، وحينما كان الحقد الصهيوني يشتعل فوق رؤوس أطفال غزة كان الصمت يعم وكنتم تختبئون خلف شاشاتكم كالفئران تتحصنون وتغنون في "المزرعة السعيدة" التي حبستم أنفسكم فيها.

ولأن غزة هي عاصمة الصمود، لا تدفع شيكات كما يفعل بعض أسيادكم، ليحركوا أقلامكم المأجورة الكاذبة، لم تدرج كلمة واحدة في دفاع عن دماء أبنائها ولم تتحرك أصابعكم على مفاتيح حواسيبكم ولو بإشارة واحدة، وهذا بحد ذاته فضل من الله لأن غزة لا تشرفها كلمة من فم مأجور، ولا من أصحاب الأقلام المبتذلة الذين يبيعون مواقفهم حسب المصلحة

أيها المنبطحون المتخاذلون في هذه الأمة، من محيطها إلى خليجها، ايها المتنقلين بين الكلمات المأجورة ويا مثقفو المهرجانات الرائجة، ويا المحللون العسكريون الذين لم يحاربوا في معركة يوما ويا السياسيون الذين يسيرون مع الرياح أينما تهب

لا غزة ولا دمشق ولا بغداد ولا القاهرة ولا أي مدينة عربية بحاجة إلى مواقفكم الهراء لأنها لا تتطلب سوى شرف المواقف لا كلماتكم الزائفة المسلولة كاللعاب الملوث

أيها الصاغرون الذين أهينت أوطانهم وكرامتهم، لا تجرؤوا على التفكير بالخروج من جحوركم بعد اليوم فقد سقطت ورقة التوت عن عوراتكم وقد كشفناكم وعرفناكم على حقيقتكم.