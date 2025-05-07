الاحتلال يقتحم بلدة برطعة شمال غرب جنين ويستولي على كاميرات مراقبة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بلدة برطعة شمال غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، واستولى الجنود على كاميرات المراقبة فيها، وسط تحليق للطيران الحربي في سماء البلدة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز برطعة العسكري في وقت سابق من مساء اليوم، ونصبت حواجز طيارة في الطريق المؤدية إليه، بادعاء وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة مستوطنين بالقرب من الحاجز.

يذكر أن حاجز برطعة العسكري يفصل البلدة المعزولة خلف جدار الفصل العنصري ومدينة جنين وهو المنفذ الوحيد لسكان البلدة البالغ عددهم 9 آلاف نسمة الى محافظة جنين، ويستخدم لتنقل العمال والبضائع التجارية.