الاحتلال يواصل سياسة الهدم: 15 إخطارًا جديدًا وتدمير واسع في مخيم نور شمس

وطن: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، حملة هدم ممنهجة تستهدف المباني السكنية في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن تصعيد مستمر منذ أسابيع.

ووفق مصادر محلية، سلّمت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء إخطارات بهدم 15 بناية سكنية جديدة تعود لعائلات: زهيري، حصري، زنديق، صبح، صلاح، أبو خميس، فاعور، الحج يوسف، غنايم، علي، فياض، عيشة، وصقر.

وفي سياق متصل، واصلت جرافات الاحتلال تدمير المنازل في حارة الجامع، حيث سُوّيت عدة مبانٍ بالأرض، مخلّفة دمارًا واسعًا في المنطقة المحيطة، بينما منعت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية والإغاثية من الوصول إليها.

وشهد صباح اليوم محاولات من بعض السكان لإخلاء منازلهم بعد تنسيق مسبق، لكن جنود الاحتلال منعوهم من أخذ كامل ممتلكاتهم تحت تهديد السلاح، ومنحوهم ساعات محدودة قبل بدء عمليات الهدم. كما اعتقل الجنود عددًا من الشبان وأخضعوهم للتحقيق والتنكيل بعد نقلهم إلى ثكنات عسكرية داخل المخيم.

وأشار شهود عيان إلى أن بعض المنازل التي تم تدميرها لم تتلقّ إخطارات رسمية، مما شكل صدمة لأصحابها الذين فوجئوا بالجرافات تقتحم الأحياء وتبدأ بالهدم دون إنذار.

ويأتي هذا التصعيد بعد إصدار الاحتلال يوم الخميس الماضي قرارات بهدم 106 منازل ومبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس، تشمل 58 بناية في مخيم طولكرم و48 منزلاً في نور شمس.

وقد أدى العدوان المستمر منذ 88 يومًا إلى نزوح أكثر من 4200 عائلة تضم نحو 25 ألف مواطن، وتدمير أكثر من 400 منزل بشكل كامل و2573 بشكل جزئي، إلى جانب إغلاق مداخل وأزقة المخيمين بالسواتر الترابية.