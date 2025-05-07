القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين ضد الاحتلال وتكشف تفاصيل سقوط طائرة "إف 18" أميركية

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية نوعية استهدفت مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي والأمريكي، مؤكدة استمرار العمليات حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة أن سلاح الجو المسيّر نفذ عمليتين ضد أهداف اسرائيلية، حيث استهدفت العملية الأولى مطار "رامون" في منطقة أم الرشراش المحتلة باستخدام طائرتين مسيرتين، فيما استهدفت العملية الثانية هدفًا حيويًا في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من طراز "يافا".

وفي تطور نوعي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية معقدة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" وعددًا من القطع الحربية المرافقة لها شمالي البحر الأحمر، باستخدام صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المسيّرة.

وأشار البيان إلى أن العملية تسببت في حالة من الإرباك والذعر لدى القوات الأمريكية، أدت إلى سقوط طائرة حربية من طراز "إف-18"، كما أجبرت حاملة الطائرات "ترومان" على الفرار إلى أقصى شمال البحر الأحمر.

وأكدت القوات المسلحة أن هذه العملية أفشلت هجومًا جويًا كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذه ضد اليمن، وتم تنفيذها قبل إعلان واشنطن تعليق عدوانها على البلاد.

وحذرت القوات المسلحة من أنها لن تتردد في تنفيذ ضربات قاسية ومؤلمة في حال استئناف العدوان الأمريكي، مشيرة إلى أن الشعب اليمني يواصل جهاده من منطلق ديني وأخلاقي وإنساني نصرةً للقضية الفلسطينية.

وأكد البيان امتلاك القوات اليمنية قدرات عسكرية متطورة تُمكّنها من الرد المناسب على أي عدوان، مشيرًا إلى استمرار حظر الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، إضافة إلى استمرار الحظر الجوي على مطار "اللد".

وختم البيان بالتأكيد على أن العمليات مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، مشددًا على التزام اليمنيين بالقضية الفلسطينية: "الدم بالدم... مع غزة وفلسطين حتى النصر، بإذن الله".