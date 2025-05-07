فراس ياغي يكتب لوطن: ترامب والخبر السعيد!

الكل يتحدث عما هو الخبر السعيد الذي سيتم الإعلان عنه، أو التكور الإيجابي الذي تحدث عنه الرئيس ترامب وأنه سيظهر نهاية هذا الإسبوع أو بداية الأسبوع القادم، وهنا نحاول أن نقرأ ذلك وفق للمعطيات الإعلامية والميدانية

بداية يجب أن نشير أن المملكة العربية السعودية طلبت عدم وضع موضوع التطبيع على أجندة جدول الأعمال...على الرغم من حديث ويتكوف عن قرب التطبيع دون تحديد من هي الدولة او الدول، وبقاء جدول الأعمال مرتبط بالإتفاقيات الثنائية بين الطرفين

لذلك فإن المعطيات تشير فقط لموضوعين

الاول هو المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وهذا ما أشارت له وزارة الخارجية الأمريكية

أما الثاتي فهو اتفاق نووي مبدأي مع إيران

وبما يختص الموضوع الفلسطيني مرتبطا بالصفقة الشاملة

فأعتقد أن الرئيس ترامب سيقدم مشروع خطته المقترحة في الإجتماع مع رؤساء دول الخليج والسعودية وسيقول أنه سيعمل على تحقيقه

من المهم ملاحظة أن حكومة نتنياهو المتطرفة ليس من السهل التوصل معها لأي إتفاقيات دائمة، لأن طبيعتها ترفض السلام وتريد فرض السلام بالقوة إرتباطا بمصالح نتنياهو والعقلية المؤدلجة المتطرفة للوزيرين سوتريتش وبن غفير