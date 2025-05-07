إصابة جندي و4 مستوطنين في عمليتين منفصلتين بجنين والخليل

وطن: أصيب جندي إسرائيلي و4 مستوطنين عصر اليوم الأربعاء، في عمليتي إطلاق نار ودهس منفصلتين، في جنين والخليل.

ففي جنين، أصيب 4 مستوطنين بعد إطلاق النار على مركبتهم قرب حاجز برطعة غرب مدينة جنين، قبل أن ينسحب المنفذ من المكان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن بلاغاً قد ورد عن عملية إطلاق نار في منطقة معبر الريحان قرب جنين.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن تعامله مع 4 إصابات في صفوف المستوطنين، بعد عملية إطلاق نار استهدفتهم.

وفي مدينة الخليل، أصيب جندي في عملية دهس قرب الخليل، بينما أطلقت قوات الاحتلال النار على منفذ العملية.

يتبع..