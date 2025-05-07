الدبلوماسية العسكرية وإشكالات الواقع

كتب: داود داود

تُعد أزمة قطاع غزة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الشرق الأوسط، حيث تتفاعل العسكرة مع الأبعاد السياسية والإنسانية لتخلق واقعًا مُعقدًا يفتقر إلى الحلول الجذرية، في خضم هذا المشهد، تبرز "الدبلوماسية العسكرية" الإسرائيلية كآلية هجينة تجمع بين القوة المسلحة والمناورات السياسية لتحقيق مكاسب مرحلية، بينما تتعثر المبادرات الدولية والإقليمية في تقديم حلول مستدامة.

ويشكل الثلاثي (الامريكي، المصري، القطري) بين الوساطة والعقبات، إذ تشكل الولايات المتحدة، بالشراكة مع مصر وقطر، دوراً دبلوماسيًا يهدف إلى معالجة الأزمة عبر مسارين متوازيين، الأول مسار سياسي- أمني يركز على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين عبر وساطة مصرية مع حركة حماس، مع ضغوط أمريكية لإبرام صفقة تبادل أسرى تشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، والثاني مسار إنساني لمحاولة تخفيف المعاناة الإنسانية في غزة عبر فتح معابر إغاثية، لكن استمرار الحصار الإسرائيلي يُعيق وصول المساعدات بالكثافة المطلوبة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية.

رغم هذه الجهود، تُظهر التقارير الأممية تدميرًا ممنهجًا للبنى التحتية الحيوية في القطاع، ما دفع منظمات دولية إلى المطالبة بتحقيقات دولية في انتهاكات القانون الإنساني، وسط تحذيرات من استمرار السياسات الإسرائيلية التي تُعيق أي ضمانات دائمة لوقف التصعيد.

الدبلوماسية الإسرائيلية: توازن هش بين الإستراتيجي والتكتيكي

تعتمد إسرائيل على دبلوماسية عسكرية تدمج بين الضربات العسكرية والمكاسب السياسية قصيرة المدى، وذلك عبر مكاسب آنية كصفقات تبادل الأسرى مع حماس، التي تهدف إلى تهدئة الاحتجاجات الداخلية الإسرائيلية، وتحسين الصورة الدولية عبر السماح بدخول مساعدات إنسانية محدودة.

كما تسعى إلى ترسيخ "مشروع الفصل الأحادي" لعزل غزة عن الضفة الغربية، وإدارة القطاع عبر تحالف دولي ، مع تحميل المجتمع الدولي مسؤولية إعادة الإعمار .

لكن هذه الخطط تتعارض مع الحقوق الفلسطينية التاريخية، وتُعمق الانقسام الجغرافي والسياسي بين الضفة وغزة، كما أنها تتجاهل جذور الصراع المتمثلة في الاستيطان والاحتلال، مما يهدد بانفجار موجات عنف جديدة.

التحديات الجوهرية: نحو رؤية متكاملة

تكشف الأزمة عن فشل النهج القائم على "إدارة الأزمات" دون معالجة أسبابها الهيكلية، ولتجاوز هذا المأزق، يجب تبني رؤية متكاملة تجمع بين الحلول العاجلة والإستراتيجيات الطويلة الأمد، عبر وقف فوري للحرب وحماية المدنيين عبر تدويل الملف الإنساني وإنشاء آلية أممية فعّالة للرقابة.

ومعالجة الكارثة الإنسانية برفع الحصار الشامل وفتح المعابر بشكل دائم، وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي بالشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

بالاضافة الى تكريس الضغوط الدولية الممنهجة لإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان، والاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، كمدخل لعملية سياسية شاملة.

دوامة الأزمات أم فرصة للحل؟

بدون تبني هذه الرؤية الشاملة، ستظل "الدبلوماسية العسكرية" أداةً لإطالة أمد الأزمة بدلًا إنهائها، مما يزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية، ويحول غزة إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الإقليمي.

إن تحميل المجتمع الدولي مسؤولية فك هذا التشابك ليس خيارًا أخلاقيًا فحسب، بل ضرورة إستراتيجية لاحتواء العنف المزمن في المنطقة.

وبالتالي لابد من رؤية متكاملة وليس استمرار الإدارة بالأزمات، فلا يمكن فصل الحلول الآنية عن الاستراتيجيات طويلة المدى، ولتحقيق ذلك يجب، وقف الحرب فورًا وحماية المدنيين عبر تدخل أممي فعّال، و معالجة الأزمة الإنسانية برفع الحصار، وإعادة إعمار غزة.

بدون هذه الخطوات، ستظل "الدبلوماسية العسكرية" أداةً لإدارة الأزمات بدلًا من حلها، مما يُعمق معاناة الشعب الفلسطيني، ويُبقي المنطقة على شفا انفجارٍ دائم.