اللواء ناصر البوريني يستقبل القنصل المصري في رام الله

رام الله - وطن: استقبل اللواء ناصر البوريني، قائد جهاز الارتباط العسكري، اليوم الاربعاء، القنصل المصري في فلسطين محمد درويش وذلك في مقر الجهاز بمدينة رام الله، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.

ورحب البوريني بالقنصل المصري، مشيداً بالدور التاريخي الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، وجهودها المتواصلة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل تعزيز أطر التعاون الأمني والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة التطورات الميدانية الراهنة، وضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب القنصل المصري عن تقديره للجهود التي يبذلها جهاز الارتباط العسكري في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام بلاده بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني على مختلف الأصعدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية بين فلسطين ومصر، وضمن المساعي المشتركة لتعزيز التعاون الأمني والدبلوماسي بما يخدم المصالح الوطنية والقومية.