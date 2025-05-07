108 يومًا من العدوان: الاحتلال يواصل تدمير مخيم جنين ويهجر عشرات الآلاف

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ108 على التوالي، في ظل تصعيد مستمر لعمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، وسط حصار خانق ومنع تام للوصول إليه، في محاولة واضحة لتغيير معالمه وبنيته التحتية.

صباح اليوم الأربعاء، احتجزت قوات الاحتلال مسنّة لساعات على مدخل مستشفى جنين الحكومي، بينما انتشرت فرق المشاة في محيط المستشفى، ودوّت انفجارات متتالية من داخل المخيم، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية المكثفة.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات متكررة بشكل شبه يومي، مع تحركات عسكرية واسعة تشمل معظم أنحاء المحافظة، في حين تواصل قوات الاحتلال فرض إغلاق كامل على مخيم جنين، مصحوبًا بعمليات هدم وتجريف طالت معظم مبانيه.

وبحسب تقديرات بلدية جنين، فقد جرى تدمير نحو 600 منزل بشكل كلي داخل المخيم، فيما لحقت أضرار جزئية بمنازل أخرى جعلتها غير صالحة للسكن. كما تعاني مدينة جنين من دمار واسع في البنية التحتية والمنشآت، خاصة في الحي الشرقي وحي الهدف.

في هذا السياق، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة تضم 12 آلية باتجاه المخيم ومحيطه، مع استمرار انتشار فرق المشاة في أحياء مختلفة من المدينة.

ويُجبر العدوان المستمر آلاف العائلات على النزوح القسري، حيث تشير بيانات البلدية إلى أن عدد النازحين من المدينة والمخيم تجاوز 22 ألف شخص حتى الآن.

على الصعيد الاقتصادي، تعاني جنين من أزمة خانقة، مع تسجيل خسائر فادحة نتيجة الإغلاقات الواسعة للمحال التجارية، وتدمير البنية التحتية، وتراجع حركة التسوق. وقدرت الخسائر الأولية بنحو 300 مليون دولار، خاصة في الأحياء الغربية التي تشهد شللًا اقتصاديًا شبه تام.

ومنذ بدء العدوان في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، استشهد 40 فلسطينيًا، وأصيب العشرات، إلى جانب تسجيل حالات اعتقال عديدة.