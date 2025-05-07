20 شهيدا في قصف طيران الاحتلال مطعما وسوقا شعبيا غرب مدينة غزة

وطن: استشهد 20 مواطنا على الأقل، ظهر اليوم الأربعاء، وأصيب آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مطعما وسوقا شعبيا في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة استهدفت مطعما وسوقا شعبيا في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 20 مواطنا بينهم الصحفي يحيى صبيح، وإصابة آخرين.

وأوضحت أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين في نفس التوقيت، مطعما ومفترقا يعج بالباعة والمتسوقين على بعد 20 مترا منه.

كما أصيب 3 مواطنين في قصف لمدفعية الاحتلال على شارع يافا شرق مدينة غزة.