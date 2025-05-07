ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم" .. القسام تعلن عن استدراج قوة من 10 جنود الى كمين من العبوات الناسفة

رام الله - وطن: أعلنت كتائب القسام عن تنفيذ كمين محكم بقوات الاحتلال في مدينة رفح.

وقالت القسام في اعلان مقتضب ان العملية جاءت ضمن سلسة عمليات "أبواب الجحيم".

وقالت القسام ان مقاتليها تمكنوا من استدراج قوة راجلة من جيش الاحتلال قوامها 10 جنود و كلبين عسكريين إلى كمين جهّز مسبقًا بعدد من العبوات الناسفة، وانه فور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وقالت القسام ان مقاتليها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى لحظة اعداد الخبر.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت صباح اليوم الاربعاء عن تفجير حقل ألغام بقوة من جيش الاحتلال.

وقالت الكتائب في تغريدة لها ان مقاتليها تمكنوا من "تفجير حقل ألغام معد مسبقاً في قوة صهيونية مؤللة وأوقعوهم بين قتيل وجريح على شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرق مدينة خانيونس".

وأضافت القسام ان مقاتليها دكوا المكان بعدد من قذائف الهاون ورصدوا سحب آلية مدمرة وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.