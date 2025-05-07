البنك الإسلامي العربي يوقع مذكرة رعاية رسمية لإطلاق "سوق عيبال الوطني "

وطن: وقّع البنك الإسلامي العربي، اليوم الثلاثاء، مذكرة رعاية رسمية لإطلاق "سوق عيبال الوطني المستدام"، بالشراكة مع أكاديمية نيابولوس، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم الرياديين في فلسطين وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي والمجتمعي من خلال مشاريع تنموية مستدامة وبموجب هذا التوقيع سوف تنطلق فعاليات "سوق عيبال الوطني " في سيتي مول نابلس، خلال الفترة من 11 إلى 30 أيار 2025، في خطوة تهدف إلى إحداث أثر اجتماعي واقتصادي ملموس للمشاريع الريادية ومتناهية الصغر في فلسطين.

وقد شارك في فعالية توقيع المذكرة السيد نظام الزامل، مدير إدارة أعمال الأفراد في البنك الإسلامي العربي، ممثلاً عن البنك، إلى جانب الأستاذ علاء راغب الجيطان، الرئيس التنفيذي لأكاديمية نيابولوس، وبحضور السيد فادي أبو نبعة، مدير فرع نابلس، والسيد قيس محمد، مدير دائرة البيع المباشر، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

وفي هذا السياق، أكد السيد نظام الزامل، أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لنهج البنك في دعم الريادة والتنمية المجتمعية، مشيرًا إلى أن رعاية البنك لسوق عيبال الوطني تنبع من إيمانه العميق بأهمية تمكين والرياديات و الرياديين في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر، وأن هذه الشراكة تعكس رؤيتنا في تقديم حلول مصرفية لدعمهم، وتساهم في خلق فرص حقيقية للنمو المستدام وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والفئات الأقل حظاً، انسجامًا مع توجهات البنك في جعل الأثر التنموي جزءًا أصيلًا من دوره في المجتمع، وبما يتماشى مع مبادئ الصيرفة الإسلامية."

من جانبه، أشاد الأستاذ علاء الجيطان بدور البنك الإسلامي العربي في دعم هذا الحدث الريادي، معتبرًا أن الرعاية تعكس توجهًا استراتيجيًا حقيقيًا نحو تمكين المشاريع الريادية في فلسطين، وقال إن المرحلة الحالية من سوق عيبال الوطني، وهي مرحلة النمو، تركز على تسهيل وصول الرياديات والرياديين إلى الأسواق المباشرة والرقمية، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتوسع والاستدامة، ويجعل من السوق منصة تسويقية وتدريبية حيوية بدعم من شركاء يؤمنون بدور الريادة في التنمية.

واكد الجيطان ان سوق عيبال الوطني يسعى تعزيز مفهوم البيع الاحترافي لدى الرياديات، بما يحقق نسبة مبيعات أعلى لمنتجاتهم، وأشار الى ان العمل مستمر لبناء شراكات مع جميع الداعمين والمؤازرين لتمكين الريادين من صاحبات واصحاب المشاريع في فلسطين.