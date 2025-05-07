الهيئة العامة لباديكو تعقد اجتماعها السنوي الثلاثين

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، اجتماعها السنوي العادي الثلاثين بمشاركة مساهمين يحملون أسهما بالأصالة والوكالة بنسبة 82.5% من رأس مال الشركة ما يشكل أعلى نسبة مشاركة منذ عشرين عاماً.

وافتتح رئيس مجلس الإدارة بشار مصري الجلسة، قائلاً: "لقد كان عاماً استثنائياً نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة طواله، إلا أننا تعاملنا مع التقلبات بنجاح، ووضعنا استراتيجية تحافظ على استقرار الأداء التشغيلي، لتعزيز قدرة شركاتنا على الصمود، ونتيجة لذلك، حققت باديكو عوائد وأرباح متواضعة للعام 2024، رغم أن الشركة أخذت مخصصات إضافية لتغطية جميع الخسائر التي لحقت بأصولها في قطاع غزة".

وأضاف مصري "إن التحديات الهائلة التي فُرضت علينا في باديكو ما هي إلا حافز لنا لقيادة التنمية والاستثمار في فلسطين، فتطوير مشاريع جديدة تنموية هو صلب عملنا وجزء أساسي من استراتيجيتنا للنهوض بالاقتصاد الوطني"، مشيراً إلى أن الإدارة التنفيذية تقوم بدراسة عدد من المشاريع الجديدة في القطاعات الحيوية للاستثمار فيها.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات والتحديات خلال العام، ومناقشة المحاور والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة على القوائم المالية المدققة للعام 2024، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ذات العام، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق لحسابات الشركة للعام 2025.

ومن الجدير بالذكر، أن شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) هي شركة مساهمة عامة تستثمر في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية في فلسطين كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعقار، والمال، والصناعة والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية والطاقة.

