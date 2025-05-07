الهيئات المحلية في القدس تطرح أولوياتها خلال لقاء تشاوري مع اتحاد الهيئات المحلية

وطن: عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية اجتماعًا تشاوريًا للهيئات المحلية في محافظة القدس، بحضور عدد من رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، وذلك في إطار متابعته الحثيثة للتطورات المرتبطة بواقع الحكم المحلي والتشريعات الناظمة لعمل الهيئات، وفي مقدمتها مشروع قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحيوية التي تواجه الهيئات المحلية في محافظة القدس، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها المحافظة، وما يترتب عليها من تحديات إدارية ووطنية تُلقي بظلالها على أداء المجالس وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. كما خُصص جزء من النقاش لمراجعة بنود مشروع قانون الانتخابات المقترح، حيث عبّر الحضور عن جملة من الملاحظات الجوهرية، مؤكدين على ضرورة أن يُبنى القانون على قاعدة الحوار الوطني، وأن يُراعي الخصوصية القانونية والسياسية لمحافظة القدس.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة المشاورات التي يعقدها الاتحاد على مستوى المحافظات، في إطار نهجه الثابت بإشراك الهيئات المحلية في صياغة التشريعات والسياسات الوطنية ذات العلاقة بالحكم المحلي، بما يعكس دورها الحيوي في تعزيز الحكم المحلي وتثبيت دعائم الإدارة الرشيدة على المستوى القاعدي.