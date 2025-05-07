جيش الاحتلال يغتال قياديًا في حركة "حماس" بغارة استهدفت سيارته في مدينة صيدا

وطن: استشهد القيادي في حركة حماس في لبنان خالد الأحمد، صباح الأربعاء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته على في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية "باستهداف مسيّرة إسرائيلية معادية فجرا، سيارة (رابيد) في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الامام علي في مدينة صيدا" ما أدى الى استشهاد الأحمد.

وتعدّ هذه ثالث عملية اغتيال تطال قيادات وعناصر من حركة "حماس" في لبنان منذ بداية العام الحالي.

وقالت حركة حماس "ننعى القائد القسامي المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر"، والذي ارتقى إثر غارة صهيونية غادرة استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم الأربعاء."