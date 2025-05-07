توقيع اتفاقية تعاون بين بنك الإسكان والشركة المتخصصة للخدمات الطبية- مركز الهبة للمساعدة على الحمل لتمويل عمليات اطفال الأنابيب

وطن: وقع بنك الإسكان اتفاقية تعاون مع الشركة المتخصصة للخدمات الطبية- مركز الهبة للمساعدة على الحمل، تهدف إلى تقديم تسهيلات تمويلية للعملاء المؤهلين والراغبين في الحصول على خدمات طبية، لا سيما عمليات اطفال الأنابيب، وذلك كقرض علاجي بدون فائدة ضمن إطار التزام الطرفين بدعم الأسر الفلسطينية وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى بنك الإسكان تقديم التمويل اللازم للعملاء المؤهلين كقرض علاجي لعمليات اطفال الانابيب بدون فائدة يسدد خلال سنة (١٢ قسط)، ما يضمن عدم تحميل المستفيدين أية أعباء مالية إضافية.

وأكد الجانبان أن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وحرصًا على دعم العائلات ذات الدخل المحدود وتمكينها من الحصول على خدمات طبية نوعية، تعزز من جودة الحياة وتفتح آفاق الأمل للكثير من الأزواج الذين يسعون لتكوين أسرة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع دائرة المستفيدين من عمليات اطفال الأنابيب، التي تُعد من العلاجات ذات التكلفة العالية، بطريقة إنسانية ومستدامة، تعكس روح التعاون بين القطاعين المصرفي والطبي في خدمة المجتمع الفلسطيني.