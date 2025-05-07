جرى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار .. الخسائر الأولية للعدوان على مطار صنعاء بلغت 500 مليون دولار

وطن: كشف مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف تفاصيل جديدة حول العدوان الاسرائيلي على مطار صنعاء أمس، مؤكدا انه جرى تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

وقال الشايف في تصريحات صباح اليوم " ان العدو استهدف مطار صنعاء بغارات هيستيرية وتسبب في خسائر فادحة"، مضيفا انه جرى "استهداف المطار بنوعين من الصواريخ ذات تدمير شديد مستهدفا المدرج بأربع صواريخ".

واضاف الشايف "نحو 500 مليون دولار حجم الخسائر الأولية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء".

واكد الشايف ان "العدو دمر الصالات في مطار صنعاء بكل ما تحويه من أجهزة ومعدات ومبنى التموين سوي بالكامل"، لافتا ان ذرائع العدو لاستهداف مطار صنعاء لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل لاستخدامه لأغراض غير إنسانية".

وعن تداعيات العدوان قال الشاشف ان هناك " الاف العالقين في الخارج الآن بعد استهداف المطار، والحجاج كانوا بانتظار تفويجهم إلى الأراضي المقدسة".

وأضاف ان "شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات في العدوان الصهيوني ولم يبق لها إلا طائرة واحدة كانت في عمان، ويوجد بدائل لإعادة تشغيل المطار بشكل مؤقت، ونحتاج إلى وقت طويل لتأهيله وعودة العمل فيه كما في السابق".

وأكد الشايف أن " 6 طائرات استهدفها ودمرها العدو بشكل كامل 3 منها لليمنية".