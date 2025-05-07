قوات الاحتلال تعتقل شابا من عقربا جنوب نابلس وأسيرا محررا من مخيم قلنديا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، شابا من بلدة عقربا جنوب نابلس وأسيرا محررا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشاب إسماعيل جمال إبراهيم أبو حماد، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، وهو طالب بالثانوية العامة.

وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم واعتقلت الأسير المحرر أحمد السقا، وأغلقت شوارعا في بلدة كفر عقب شمالا.