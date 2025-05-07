الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من قلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ستة مواطنين من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الستة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وعرف من المعتقلين: وسام نصورة، وسامر ولويل، ونايف الهواري، والشاب بلال سلمي، والفتى أنس شريم. كما اقتحم الاحتلال مغسلة سيارات في حي شريم وعبث بمحتوياتها.

وجاءت هذه الاعتقالات في أعقاب اقتحام المدينة فجرا من مدخلها الشرقي، حيث انتشرت قوات الاحتلال في أحياء "كفر سابا، والقرعان، وشريم".وخلال الاقتحام، احتجز جنود الاحتلال عددا من المواطنين لساعات، وحققوا معهم ميدانيا قبل أن يتم اخلاء سبيلهم .