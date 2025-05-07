الهند تقصف باكستان والأخيرة ترد وتسقط مروحيات

وطن: شن الجيش الهندي عشرات الغارات على مواقع مختلفة داخل باكستان، منفذا تهديداته منذ أيام بتوجيه ضربات لما وصفها بـ"معسكرات إرهابيين".

وقالت الحكومة الهندية الأربعاء إن الجيش شن (العملية سيندور) مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير.

وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

فيما ذكر متحدث باسم الجيش الباكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 8 بينهم طفلة وامرأتين، إضافة إلى نحو 33 إصابة، جلها داخل مدينة بهاولبور في إقليم البنجاب.

وقال الجيش الباكستاني إنه تم استهداف 5 مساجد، ومحطة كهرباء في مظفر آباد لقصف بواسطة صاروخ.

ورد الجيش الباكستاني على الهجوم الهندي بشكل فوري، وأعلن إسقاط مروحيتين هندية، وإسقاط طائرة مسيرة ثالثة.

وقالت مصادر أمنية باكستانية، الأربعاء، إن الجيش الباكستاني أسقط 5 طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي وطائرة مسيرة واحدة، وذلك بعد أن شنت الهند ضربات عسكرية على أهداف في باكستان.

وأضافت المصادر، في بيان، أن 3 طائرات رافال فرنسية الصنع، وطائرة ميغ 29، وطائرة سوخوي 30 أُسقطت "دفاعا عن النفس"، وتابعت أنه تم أيضًا إسقاط طائرة مسيرة من طراز هيرون.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد شريف شودري، في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، إن الهند استهدفت 6 مواقع بـ 24 ضربة في كل من باكستان والشطر الخاضع لإدارتها من كشمير، وذكر أن مساجد استُهدفت في الضربات.

وفي وقت سابق، قالت باكستان إنه تم قصف 5 مواقع، بينما قالت الهند إنه تم استهداف 9 مواقع إجمالاً.