بأقل من أسبوع.. سقوط مقاتلة "إف-18" ثانية من حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر

وطن: أكد مسؤولان أمريكيان أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18" فقدت في البحر الأحمر الثلاثاء، بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات "هاري إس ترومان".

وأصيب الطياران بإصابات طفيفة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث، الذي يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع من نفس الحاملة التي تشارك في العدوان العسكري الأمريكي ضد اليمن.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من سقوط مقاتلة أخرى من نفس الطراز ومن نفس الحاملة في البحر الأحمر، أثناء سحب الطائرة على متن الحاملة، حيث فقد طاقم التحكم السيطرة عليها وسقطت مع جرار السحب في البحر.

وتشارك حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في العدوان ضد اليمن، وتعمل في منطقة تشهد توترات عسكرية متزايدة.

من الجدير ذكره أن تكلفة المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-18" تتجاوز 60 مليون دولار، وتعد مثل هذه الحوادث نادرة نسبيا، وتكرار الحوادث خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى تدقيق إضافي في إجراءات السلامة وعمليات حاملة الطائرات.