ترامب: عدد الأسرى الاسرائيليين الأحياء في غزة انخفض إلى 21

وطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إن عدد الاسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في قطاع غزة انخفض إلى 21 شخصا، بعدما كان عددهم 24 قبل أسبوع فقط.

وأضاف ترامب قائلا: "هؤلاء شباب، والشباب لا يموتون. يموت كبار السن، لكن الشباب لا يموتون في مثل هذه الظروف"، دون أن يوضح مصدر معلوماته أو يكشف عن هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم.

ورغم التصريحات التي أثارت اهتماما واسعا، فإن وسائل إعلام إسرائيلية سارعت إلى التأكيد على أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد رسمي في إسرائيل بشأن صحة ما قاله ترامب.

وأشارت إلى أن التقديرات الإسرائيلية لا تزال تشير إلى وجود 24 اسيرا على قيد الحياة من بين إجمالي 59 شخصا لدى حركة حماس، منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تصريحات ترامب جاءت خلال مراسم تعيين ستيف ويتكوف مبعوثا أمريكيا جديدا إلى الشرق الأوسط، حيث أشار أيضا إلى أنه لن يزور إسرائيل خلال جولته المقبلة في المنطقة، والتي تشمل السعودية والإمارات وقطر، مؤكدًا: "سوف أزور إسرائيل في وقت لاحق، ولكن ليس في هذه الرحلة".