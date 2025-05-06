الاحتلال يقتحم بيتونيا والنبي صالح

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة بيتونيا وقرية النبي صالح، بمحافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا، وداهمت منزلا وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية النبي الصالح شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في وقت سابق من مساء اليوم بلدة ترمسعيا بالمحافظة، بالتزامن مع تجمع عدد من المستعمرين في منطقة السهل قرب البلدة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.