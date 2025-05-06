المشاط يتوعّد الاحتلال: ردّنا مزلزل ولن تثنينا الاعتداءات عن دعم غزة

وطن: أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشاط، مساء الثلاثاء، أن ردّ صنعاء على العدوان الإسرائيلي – الأميركي سيكون "مزلزلاً ومؤلماً"، مشدداً على أن هذا الرد "لن يكون بمقدور العدو تحمّله".

وفي خطاب وجّهه للاحتلال، قال المشاط: "من الآن فصاعداً، الزموا الملاجئ أو غادروا إلى أوطانكم فوراً، فحكومتكم الفاشلة لن تتمكن من حمايتكم بعد اليوم".

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على اليمن يعزز قناعة الشعب اليمني بصوابية موقفه ومقاومته، مؤكداً أن "الضربات اليمنية كانت موجعة وستتواصل".

كما شدد المشاط على أن الهجمات الجوية لن تثني صنعاء عن موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، قائلاً: "لا تراجع عن مساندة غزة مهما كان الثمن، وسنواصل دعمنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها".

تأتي تصريحات المشاط في أعقاب غارات جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء، وطالت مطارها المدني ومنشآت خدمية وصناعية. كما تزامنت مع إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف الضربات الجوية ضد اليمن، مدّعياً أن صنعاء قدّمت تعهدات بوقف الهجمات البحرية.

وكانت وزارة الخارجية العُمانية قد أعلنت في وقت سابق عن توصل الولايات المتحدة والسلطات اليمنية في صنعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في خطوة تهدف إلى خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في المنطقة.