بيت لحم: إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على المواطنين في "عيد الخضر"

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في عيد القديس جيورجيوس، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من الخضر وتمركزت عند منطقة "التل"، حيث تواجد المواطنون الذين أحيوا المناسبة الدينية الوطنية في دير الخضر، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى اصابة عدد منهم بالاختناق وآخرين جراء سقوطهم أرضا، إضافة إلى حالات هلع، خاصة بين صفوف الأطفال.

وأضافت المصادر ذاتها أن مواجهات اندلعت في المكان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل كثيف.