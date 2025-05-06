الاحتلال يقصف مركبة في جنوب لبنان

وطن: قصف الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مركبة في جنوب لبنان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة إسرائيلية معادية استهدفت سيارة بصاروخ موجه، على طريق الجامعات بين كفر رمان والنبطية".

يأتي ذلك مع تجدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والمتواصلة بشكل يومي من حيث الاستهدافات والقصف على عدة مناطق جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وشنت إسرائيل في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 2775 خرقا له، ما خلّف 199 شهيدا و491 جريحا على الأقل؛ استنادا إلى بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير، ونفذت انسحابا جزئيا، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.