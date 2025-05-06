صنعاء تتعهد بالتصعيد: لا تراجع عن دعم غزة رغم الغارات الإسرائيلية والرد قادم

وطن: أدانت وزارة الخارجية في صنعاء العدوان الإسرائيلي على الأعيان المدنية في اليمن، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وخرقاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا الاعتداء لن يمر دون عقاب.

وأوضحت الوزارة أن الاستهداف الإسرائيلي يشكّل عدواناً مباشراً على الشعب اليمني ومقدراته، ويعكس فشل الكيان في تحقيق أهدافه العسكرية في اليمن، ولجوءه إلى تصعيد عبثي في محاولة لتحقيق نصر وهمي.

كما كشفت الخارجية اليمنية أنها سبق أن سلّمت المنسق المقيم للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إحداثيات المواقع المدنية، بما في ذلك المنشآت التي طالتها الغارات الأخيرة.

وجددت تأكيدها على أن التصعيد الإسرائيلي لن يزيد اليمنيين إلا تمسكاً بموقفهم الداعم لغزة والشعب الفلسطيني، وبأن الدعم سيتواصل بكافة الوسائل المتاحة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

"أنصار الله": الرد قادم.. والدعم لغزة مستمر

من جانبه، أكد المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لن يمر دون رد، مشدداً على استمرار الشعب اليمني في دعم غزة ومقاومتها حتى إنهاء العدوان ورفع الحصار.

وأدان المكتب السياسي بشدة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي والأميركي" على عدد من المنشآت المدنية في صنعاء ومناطق أخرى، معتبراً ذلك دليلاً على حالة العجز والإفلاس التي يعيشها الكيان الإسرائيلي.

وأشار إلى أن استهداف الموانئ، ومطار صنعاء، ومصانع الإسمنت، ومحطات الكهرباء، هو جزء من محاولات فرض الحصار على اليمنيين، لكنه أكد أن هذا النهج لن يثنيهم عن موقفهم المبدئي تجاه القضية الفلسطينية.

ودعا المكتب السياسي شعوب الأمة إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الجاد لمواجهة الغطرسة الصهيونية والأميركية، مشدداً على أن "الجهاد والمقاومة هما الخيار الوحيد لمواجهة التهديدات والمؤامرات ضد الأمة".

العدو يكرر عدوان 2015.. وردّنا قادم

وفي السياق ذاته، قال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، محمد البخيتي، إن المواقع التي استُهدفت مؤخراً هي ذاتها التي دمرها التحالف السعودي الإماراتي في عام 2015، نافياً وجود أي طابع عسكري لها.

وأوضح في منشور على منصة "إكس" أن تلك المنشآت أُعيد ترميمها سابقاً، وسيُعاد بناؤها من جديد وبصورة أفضل، مؤكداً أن اليمنيين في "موقف عظيم ومشرّف لا رجعة فيه"، وأن العدو سيدفع ثمناً باهظاً لعدوانه.

وأكد أن استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية لن ينال من عزيمة اليمنيين، مشيراً إلى أن الحظر المفروض على الملاحة الإسرائيلية سيظل قائماً، وستتواصل عمليات الدعم والإسناد لغزة.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة 38 مدنياً بجروح، في حصيلة غير نهائية، جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي، ومنطقة عصر، ومحطة كهرباء حزيز، ومصنع إسمنت عمران.