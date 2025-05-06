"سرايا القدس" تعلن إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية شرقي غزة

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن تمكن مقاتليها من إسقاط طائرة للاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق القتال شرقي مدينة غزة والسيطرة عليها.

وأعلنت "كتائب القسام"، أمس الإثنين، أنّه وخلال كمين مركب، تمكن مقاتلوها من "استهداف قوة هندسية صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد ومن ثم الاشتباك معها من النقطة صفر بالأسلحة الرشاشة وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضافت القسام في بيان، "بعدها تمكن مقاتلونا من استهداف دبابتين وجرافة عسكرية بقذائف "الياسين 105" قرب السياج الفاصل في منطقة الفراحين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".

وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل يومين، تنفيذ سلسلة عمليات مركبة شرق رفح، تشمل تفجير نفق ومنزل وعبوة ضد قوات إسرائيلية.