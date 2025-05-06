د. أيوب عثمان يكتب لوطن: تهويل الانكسار وتهوين الصمود والثبات والانتصار

أفجع، بين حين وٱخر، ويفجع كثيرون بجاهل يتعاقل من خلال لقب أو وصف ليس له منه، في الحقيقة، حظ أو قسط أو نصيب. هذا الجاهل المتعاقل ليس وحيدا، بل هو نموذج لكثيرين جادت الأزمنة الرديئة عليهم بأوصاف وعناوين وألقاب ليسوا في الأصل أهلا لها، فاستبانت حجة وعبئا عليهم لا كسبا لهم.

لن أزيد في وصفهم والحديث عنهم، وإنما أكتفي بالقول إن أمثال هؤلاء هم الذين يهزمون شعوبهم قبل أن يهزمهم أعداؤهم. أمثال هؤلاء هم الذين تحدث عن قوة تأثير مفاعيلهم الخطيرة ذلك التقرير الصهيوني الذي كتبه موشيه بوزيلوف، الضابط في جهاز الشاباك الصهيوني، والذي نشره معهد الأمن القومي الاسرائيلي في موقع "مسقاف للأمن الاسرائيلي والاستراتيجية الصهيونية", وهو مؤسسة بحثية مستقلة وغير حزبية، هدفها تعزيز النهج الواقعي العملي في السياسة الدفاعية والخارجية الاسرائيلية، انطلاقا من القيم الصهيونية.

وبالعودة إلى التقرير الذي نشره معهد الأمن القومي الاسرائيلي في موقع "مسقاف"، فالتقرير جاء تحت عنوان غاية في الأهمية: "نحن لا نفهم شيئا". يقول التقرير: "لقد فشلت إسرائيل أكبر الفشل في تحطيم روح وصورة يحيى السنوار الذي يحظى بشعبية فلسطينية وعربية وإسلامية كبيرة. فشلت اسرائيل في تهشيم صورة السنوار أمام الجماهير الفلسطينية والعربية والإسلامية.

ويتواصل التقرير الذي نشره وتبناه معهد الأمن القومي الاسرائيلي إلى أن يبدأ بتقديم التوصيات التي يراها كاتب التقرير ويؤيدها ويتبناها ناشره وهو معهد الأمن القومي الاسرائيلي، وهي توصيات وأفكار تتعلق بكيفية العمل على إنجاز الاغتيال المعنوي والنفسي والفكري لشخصية السنوار ولكل ما يمثله قبل اغتياله المادي او الجسدي. يذهب التقرير إلى أن العمل يجب أن يصوب وأن يتم تركيزه على الجانب العقلي والنفسي والفكري لدى الناس قبل تأثير العمليات العسكرية عليهم. فالتقرير يقدم هذه التوصيات والرؤى والأفكار للصحافة وللأجهزة الإعلامية والإعلاميين ليتسايروا معها ويتبعوها ويعملوا بمقتضاها لتشويه صورة السنوار وضرب شخصيته المعنوية كقائد بغية تحطيمها في الأنفس والعقول.

هذا، ونورد فيما يأتي التوصيات التي أوردها التقرير:

(١) ضرورة تسليط الضوء وتكثيف التركيز على الخسائر البشرية الثقيلة التي سببتها سياسة السنوار في ( ٧ أكتوبر) مع مواصلة الضغط المركز على المقاومة ومؤيديها من خلال التركيز على المعاناة متعددة الوجوه بدءا بالمعاناة الإنسانية لأهل القطاع، وذلك لأن هذا الإجراء هو الوحيد الذي يمكن به إحداث التغيير على مستوى القطاع وإزالة التهديد لدولة الاحتلال وأمنها. تصرف كهذا يعني أن مجمل الخسائر المادية والبشرية والضحايا والقتل والأشلاء وتقطيع الأوصال والأجساد وقطع الرؤوس لا يجب تحميل المسؤولية فيها لدولة الاحتلال وإنما يجب تحميل كلفة باهظة كهذه من قصف للمستشفيات والمدارس والجامعات والمؤسسات ومراكز الإيواء والبيوت والجمعيات للمقاومة. كل ما أصبح أهل غزة فيه من بلاء وكوارث سببه المقاومة التي يقودها ويتزعمها السنوار ورجاله وليس الاحتلال الصهيوني.

(٢) ضرورة تحقيق منتهى الفائدة من فكرة خسارة الأرض المقدسة. معنى ذلك أن فلسطين أرض مقدسة عند المسلمين، وفقدان هذه الأرض المقدسة لعدم القدرة في الدفاع عنها سيحدث أكبر ضرر لصورة السنوار عند المسلمين كزعيم ديني روحي عقائدي وسيثير كثيرا من الشك حول التزامه بالنضال والجهاد والمقاومة كقدسية لا بد من الالتزام المتقن بها وعدم التفريط فيها. فهذه النقطة يجب إيلاء أقصى الاهتمام بها لأنها قد تؤدي إلى إضعاف تأثير السنوار وتقويض سلطته وإلحاق أقصى ضرر لمكانته وتشويه صورته.

(٣) الهجوم النفسي والشخصي على السنوار عبر استخدام أخبار مشوهة عنه وعن عائلته ونشر معلومات غير صحيحة تسيء له على نحو يؤدي به إلى التصرف بعنجهية وتهور يدفعه إلى ارتكاب أخطاء تضر بتماسكه وتشوه سلوكه مع رجاله وأتباعه.

(٤) نشر وتوزيع وإشاعة معلومات مختلقة عن أخطائه وفشله الناتج عن استعلائه واستنطاعه بهدف الإساءة إلى سمعته وإلحاق الضرر بقيادته للمقاومة وطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر على نحو يؤدي إلى كسر صورته كقائد وتهشيم هيبته كزعيم.

(٥) بذل أقصى الجهد لخلق الشعور بالانكسار والضياع والتيه عند أهل غزة وعند العرب والمسلمين وتصوير أنه ليس هناك أي انتصارات وأن كل ما يروج له ويذكر من انتصارات وعمليات عسكرية نوعيه وكمائن مركبة ليست إلا افتراءات وأكاذيب وفبركات إعلامية لا صحة فيها، ألبتة.

(٦) تقويض الدعم الداخلي والخارجي.

(٧) زيادة وتكثيف الضغط النفسي عليه بغية دفعه إلى ارتكاب أخطاء فادحة وفاضحة تقوض مكانته وتهشم صورته.

ما أوردناه ٱنفا، استنادا إلى التقرير الذي نشره معهد الأمن القومي الاسرائيلي هو بالضبط ما دأبت على فعله، دوما، أجهزة المخابرات والٱمن على مستوى الحرب الإعلامية والنفسية، وهذا أمر طبيعي وعادي، ولا غرابة-ألبتة- فيه.

ولكن...

إذا كان ما أوردناه-استنادا على ذلك التقرير المشار إليه أعلاه أمرا طبيعيا وعاديا، وليس فيه أدنى استغراب أو عجب، فإنه ليس عاديا وليس طبيعيا وليس مقبولا ولا معقولا، أبدا، بل هو عجائبي وغرائبي، بل قمة العجائبية والاستنكار والغرائبية ومنتهى انعدام المعقولية أن تكون التوصيات المشار إليها توصيات صهيونية ليكون تطبيقها وترجمتها العملية وتنفيذها بأيد وعقول وألسنة وأقلام فلسطينية وعربية وإسلامية. غير أن الأدهى والأمر والأنكى أن التوصيات الصهيونية يتم تطبيقها- كما نرى الٱن -بأيد وعقول وألسنة وأقلام فلسطينية، ومن قطاع غزة الواقع تحت مقصلة الإبادة الصهيو/ امريكية، ومثال ذلك هذا المقال الذي خطه-بل صبه- شخص يصف نفسه بأنه "أستاذ علم السياسة"، قائلا إنه يجيب في مقاله عن أسئلة وجهها له قائد حمساوي مفادها: "ما العمل؟ ما الذي يمكن لحماس أن تفعله بعد كل ما حدث نتيجة السابع من أكتوبر؟!

وبعد:

فإن من غير الطبيعي وغير المقبول وغير العادي وغير المقبول أن يتسابق بعض العرب والمسلمين-- بل بعض الفلسطينيين-في أن ينفذوا تلك التوصيات التي سبق أن أوردنا على نحو يتطابق مع المنحى الصهيوني أو ربما يتفوق عليه. فلدى دولة الاحتلال أجهزة إعلامية تعمل على مدار الساعة واللحظة والدقيقة مثل وحدة ٨٢٠٠ في الجيش الاسرائيلي ومنظومة هاسبرا. هذه الأجهزة بكل ما تتمتع به من حرفية وتقنية عالية قد تجد بعض الصعوبة في اختراق العقل العربي والمسلم والفلسطيني، ولكن في وجود شخصيات وأصحاب أقلام كصاحبنا هذا إنما ييسر على هذه الأجهزة الاستخباراتية عملها الذي يمكنها من اختراقنا، لا سيما وأن الأجهزة الصهيونية الاستخباراتية والإعلامية والأمنية والإعلامية لها بيننا-كما نرى- مندوبون يتحدثون بلغتنا ويفكرون مثلنا!!!

أما ٱخر الكلام،

فإن من المحزن ومن العار والعوار أن يكون بيننا -لا سيما من المثقفين أو الأكاديميين أو الكتاب أو أساتذة الجامعات أو أصحاب علوم السياسة- أن يقوموا بمثل هذه الأدوار، استجابة لتكليف أو طلب، أو تطوعا يستند إلى غباء أو ينطلق من حقد أعمى أو يتطلع إلى شهرة يظنها دائمة فيما هي زائلة. أولئك جميعا كأنهم هم من قال فيهم أبو الطيب المتنبي، واصفا:

"وسوى الروم خلف ظهرك روم

فعلى أي جانبيك تميل".