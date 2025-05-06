مجزرة جديدة في غزة.. عشرات الشهداء والجرحى في قصف مدرسة تؤوي نازحين شرق البريج

وطن: ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة بقصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ساحة مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج، مشيرا إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى العودة في النصيرات.

وأشارت إلى أن من بين الشهداء 7 أطفال على الأقل، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة، لافتا إلى أن أجساد الشهداء تطايرت فوق مباني المدرسة من شدة القصف.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من الشهداء والجرحى ما زالوا تحت الأنقاض، حيث تحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى جانب المواطنين، انتشالهم.

وأوضحت المصادر أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 37 شهيدا في غارات الاحتلال المتواصلة منذ فجر اليوم.

وفي وقت سابق، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة بشير، بجوار مدرسة المزرعة، جنوب شرق دير البلح وسط القطاع.

كما استُشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، ظهر الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال منطقة المعسكر غرب دير البلح.

وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منزلا في منطقة بطن السمين في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متواصلًا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 52,615 مواطنًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 118,752 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.