سموتريتش يتوعد بنكبة ثانية: تدمير غزة وتهجير سكانها... والاستيطان قادم بلا انسحاب

وطن: في تصريحات وصفت بالتحريضية والعنصرية، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "ستعلن النصر" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال أشهر قليلة، متوعدًا بتحويل غزة إلى "خراب كامل".

جاءت تصريحات سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر "تعزيز الاستيطان" الذي عُقد في مستوطنة "عوفرا" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، حيث أكد على ضرورة فرض "نكبة جديدة" على الفلسطينيين ردًا على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال سموتريتش: "علينا إنهاء الحرب بنصر ساحق تتردد أصداؤه في المنطقة"، مضيفًا أن سكان قطاع غزة "سيُركّزون جنوب محور موراغ في رفح"، متوقعًا تهجير عشرات الآلاف منهم إلى دول أخرى.

وفي ما وصفه بتقدم ميداني وسياسي في ملف الاستيطان، قال الوزير اليميني: "قمنا بتطبيع الاستيطان في الضفة الغربية، ونعمل على استيعاب مليون مستوطن جديد خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن حكومته ستفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة خلال فترة ولايته.

وفي تصريحات منفصلة أدلى بها أمس خلال مؤتمر في كلية "تل حاي" الاسرائيلية، أعلن سموتريتش أن جيش الاحتلال "سيحتل قطاع غزة ويبقى فيه"، مؤكدًا رفضه الانسحاب حتى في حال التوصل إلى صفقة تبادل أسرى. وأكد أيضًا السعي لتجنيد المزيد من الحريديم وتوسيع الدعم المقدم لجنود الاحتياط.

كما أيد بشدة مقترح السيطرة الإسرائيلية الكاملة على توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، قائلًا: "نريد أن يواجه جنودنا عدوًا جائعًا ومنهكًا لا تصله الإمدادات".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصعيد عسكري جديد، حيث صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، مساء الأحد، بالإجماع على توسيع العمليات القتالية في غزة. ونقلت القناة 13 عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن إسرائيل ستنتقل من "أسلوب الاقتحامات المؤقتة إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".

من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الكابينت أقر خطة أمريكية-إسرائيلية لاستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع عبر صندوق دولي وشركات خاصة، وهي خطة رفضتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة غير الحكومية العاملة في غزة.