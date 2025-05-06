الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية لإغلاق نظام المساعدات الإنسانية في غزة

وطن: رفض مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، خطةً إسرائيلية تستهدف إغلاق نظام المساعدات الإنسانية القائم في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المكتب، ينس لاركه، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المكتب "يرفض أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الأساسية، وهي الحياد، والنزاهة، والاستقلالية في إيصال المساعدات".

وأشار لاركه إلى أن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى "تعزيز الرقابة وفرض قيود إضافية على الإمدادات"، واصفاً إياها بأنها "تناقض تماماً الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في القطاع".

ويأتي هذا الرفض الأممي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث حذّر برنامج الغذاء العالمي مؤخراً من اقتراب نفاد المخزون الغذائي، مؤكداً أن الأوضاع باتت "غاية في الخطورة"، وقد تؤدي إلى وفيات بسبب سوء التغذية نتيجة استمرار إغلاق المعابر.

وتتزايد في الأثناء التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مع استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 18 شهراً، في ظل تدهور حاد في الأوضاع الصحية والمعيشية لسكان غزة.