بدر زماعرة يكتب لوطن: وهم التنمية تحت الاحتلال: مقاربة نقدية في السياق الفلسطيني

شهد الخطاب التنموي في الحالة الفلسطينية تصاعدًا لافتًا منذ التحول السياسي الذي أعقب توقيع اتفاق أوسلو، حيث تراجع المشروع الوطني التحرري لصالح توجهات جديدة تُركّز على بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن واقع سياسي غير مُتحرر. وقد ارتكز هذا التحول إلى فرضية ضمنية مفادها إمكانية تحقيق تنمية مستدامة بالرغم من استمرار الاحتلال الاستعماري، وهي فرضية تُثير تساؤلات جوهرية حول حدود الفعل التنموي في بيئة تفتقر إلى السيادة والسيطرة على الموارد.

تُعد التنمية، وفق أدبيات علم الاقتصاد السياسي، عملية شاملة تتطلب مقومات السيادة على الأرض، والموارد، والقرار. وهذا ما تفتقر إليه الحالة الفلسطينية الراهنة، التي يطغى عليها طابع الاحتلال العسكري، وتُقيدها منظومة علاقات استعمارية يتحكّم من خلالها الطرف المحتل بجميع مفاصل الحياة: من حركة الأفراد والبضائع، إلى إدارة المياه والحدود والمعابر، وصولًا إلى التحكم في المساعدات الخارجية وآليات توجيهها. في هذا السياق، يصبح الحديث عن التنمية – دون تحرير – مسألة إجرائية معزولة عن شروطها البنيوية، بل وقد تُوظّف أحيانًا كأداة لإعادة إنتاج واقع التبعية.

ترافق مع صعود خطاب التنمية في فلسطين نشوء منظومة واسعة من الفاعلين: سلطة وطنية ذات صلاحيات محدودة، منظمات غير حكومية محلية ودولية، ممولون أجانب، و"خبراء" تنمية. وقد ساهم هذا المشهد في خلق حالة من "الزخم الإنشائي"، حيث تغيب المقاربة النقدية لصالح التركيز على مؤشرات كمية – كعدد المشاريع، وميزانيات التدخل، وعدد المستفيدين – دون فحص جدي لأثر تلك البرامج على تمكين الشعب الفلسطيني أو تعزيز صموده في وجه الاحتلال. وتُظهر تقارير متعددة) أن معظم هذه البرامج التنموية تُنفّذ ضمن شروط وسياسات لا تعالج البنية الاستعمارية، بل تُعيد التكيف معها بوصفها معطى ثابتًا.

يثير الواقع الاستعماري عددًا من التساؤلات المحورية حول جدوى التنمية في ظل الاحتلال:

هل يمكن لمجتمع فاقد للسيادة أن يُمارس فعلًا تنمويًا حرًا ومستدامًا؟

هل تنمية بلا تحكم فعلي في الأرض والمياه والمعابر والموارد يمكن أن تُحدث تحولًا بنيويًا؟

هل تُشكّل برامج التنمية في هذا السياق أداة للصمود، أم آلية لتحييد الأسئلة السياسية الكبرى حول التحرر وتقرير المصير؟

إن هذه الأسئلة لا تستهدف نفي أهمية التنمية، بل تسعى إلى إعادة وضعها ضمن إطارها الطبيعي بوصفها جزءًا من مشروع وطني تحرري شامل، لا بديلاً عنه.

في ظل الإخفاقات المتراكمة لنموذج ما يسمى التنمية المموّلة دوليًا، تتضح الحاجة إلى مقاربات بديلة تستند إلى مفهوم "التنمية التحررية"، كما طرحها كثير من المنظرين حول جدوى التنمية التحررية وتنمية الصمود وتعزيز قدرات الناس ودفعهم باستنرار للبقاء، والتي تُركّز على تعزيز الفاعلية الذاتية للمجتمع، والتحرر من البنى القهرية، وبناء القدرات المحلية بعيدًا عن التبعية.

ويمكن في هذا السياق النظر إلى المبادرات الشعبية الطوعية الشعبية والشبابية – مثل الزراعة المجتمعية، وتعزيز التجارة في الأرياف ودعم التجمعات القروية وتعزيز الاقتصاد التضامني، والتعاونيات – كأشكال بديلة تُعيد ربط التنمية بالكرامة والصمود والعدالة، بعيدًا عن منطق السوق والمؤشرات الخارجية.

لا يُمكن فصل النقاش حول التنمية في فلسطين عن السياق الاستعماري الذي يحكم تفاصيل الحياة اليومية. فالتنمية، في جوهرها، ليست مجرّد مشاريع أو برامج، بل علاقة جدلية بين الإنسان والمكان والسيادة. وإذا ما أُريد للتنمية أن تكون فعلًا تحرريًا في السياق الفلسطيني، فإنها يجب أن تُعاد صياغتها انطلاقًا من سؤال مركزي: كيف نُحرّر الإنسان الفلسطيني من البُنى الاستعمارية التي تُقيده؟ وأيّ تنمية لا تطرح هذا السؤال، تبقى في أحسن أحوالها تحسينًا ظرفيًا لشروط الهيمنة.