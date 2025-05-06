"وكأنك يا بوزيد ما غزيت"

كتب سامي مشعشع: انتهاء جلسات الاستماع امام محكمة العدل الدولية. لم توقف مجاعة ولم تدخل كيس طحين. منبر لتبرئة الذمم ودرءا لتهم التواطؤ وغسل اليد من دماء فلسطين وغزة.

فلسطين – نعم، كلها كانت مداخلات قويّة وموثرة ودامغة. مرافعات قرابة ٤٠ دولة (باستثناء كلمة الممثل الأمريكي والهنغاري الصفيق) وأربعة مؤسسات دولية وإقليمية وعلى رأسها الأمم المتحدة ذاتها ، قدمت الدلائل والشواهد والحجج والإحصائيات لتثبت لخمسة عشر قاضيا يجلسون على دكة المحكمة الكونية انه نعم هناك إبادة شاملة (وكان المشاهد الحية عبر شاشات التلفزة وامام العالم قاطبة لا تكفي)، ولتثبت ان الكيان وظف التجويع والتعطيش سلاحين حاديين قاتلين ضد الغزيين. كلهم قدموا البراهين ان الحملة الإسرائيلية-الأمريكية المنسقة ضد وكالة الغوث الدولية لشيطنتها ورفع الحصانة القانونية والسياسية عنها تهدف لإنهاء دورها الميداني، وتدمير دورها السياسي ومن بعده كي وعى الفلسطينيين تمهيدا لترحيل وإقصاء والقضاء الناجز على حق العودة.

طيب. نشكرهم كلهم على مرافعاتهم، اولاً لأننا مؤدبين وأولاد ناس وأهل البلد الاصلانيين ولا نصد أي جهد لنصرتنا، ولكن لا يغرنهم مجاملتنا إياهم. كلهم، كلهم بمداخلاتهم وحججهم ولباقتهم ولياقتهم صغروا عندما وقف الممثل الأمريكي امام القضاة ولخص مجمل الحكاية، ولخص ضعف الكيانات الدولية وهشاشة (وصفاقة) حقوق الإنسان بمفاهيمها وأسسها الغربية والتي تبنينها نحن أبناء يعرب 'عالعماية'، وبتوجه لا يخلو من خفة وسذاجة شديدتين. وبلغة لا تخلو من استعلاء وتهديد مبطن لقضاة المحكمة (كما هددوا قبلها قضاة محكمة الجنايات الدولية ومدعيها العام) أفتى الأمريكي بان لا مجاعة في غزة، وان الكيان ليس مسؤولا عن مآلات القتل والتجويع، وان كان من الضروري عليه ان يحسن جهده الإنساني قليلا، وانه نعم فان الاونروا منظمة لاتستحق الحصانة والدعم ويجب انهائها كونها راعية للارهاب والقتل ونشر ثقافة الكراهية والعنف.

نقطة آخر السطر.

قرارا من المحكمة، وان كان ضد الموقف والشرح الأمريكي، سيأخذ أسابيع طويلة، وربما شهور، من المداولات (والأصح أشهراً من الضغوطات السافرة على قضاة المحكمة). وأي حقوقي وسياسي غربي او عربي او فلسطيني يقول عكس ذلك وما زال يكرز علينا ويصدع رؤوسنا بالقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ورفعتها فوق كل شيء وإلزاميتها ونزاهتها عليهم ان يسكتوا الان ويلتزموا الصمت فهم يعيشون في عالم الأحلام وفى عالم اللا لا لاند. وبينما يتداول القضاة أشهراً ستفتك المجاعة أبدان أطفال غزة وأهلها. أسابيع إضافية كي يتم الترتيب لتوزيع مساعدات مقننة عبر شركات أمنية أمريكية في مناطق محددة داخل غزة، تحضيرا لترحيل قادم وكي تتقن آلة التخريب للكيان بث الفرقة وتسليح عصابات السرقة واحكام قبضة الكيان على مساحات أوسع من القطاع.

جلسات الاستماع امام المحكمة، بعيدا عن زقزقات مؤسسات حقوق الإنسان ومداخلات الدول المتعبة، كانت مسرحا للدول الغربية التي تحدثت كي تحيد الأنظار عن تواطؤ معظمها وعن صمت البعض الاخر منها وحياديتهم المزعومة والمقززة. مسرحا كي يعبثوا بعقولنا نحن أهل البلد بان هناك إطارا يدعى محكمة عدل دولية، وقانون دولي وحقوق إنسان مشرعة ومحمية ومكفولة. كذب. كذب. كذب. مسرح لهم كي لا نشير إلى صفقات أسلحتهم تشحن للكيان، وتجارتهم جارية معه وبطشهم لكل مظهر في عواصمهم داعما للفلسطيني ومنددا بإبادة وتجويع.

جلسات استماع كي تحاول منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إنقاذ ولو ذرة من كرامة، ومن نخوة ومن قدرة على التحرك وإدخال كيس طحين واحد. تمثيلة هزيلة لمؤسستين مسلوبتي الإرادة وهياكل فارغة لا تتقن إلا الرغي 'والبرم'.

جلسات استماع لممثلي عديد الدول العربية كي تقول لشعوبها: اهدأوا. نحن هنا كي ننتصر للحق! جلسات لتبرئة الذمم وغسل أيديهم من دماء غزة كما غسل بيلاطس النبطي يديه من دم المسيح الفلسطيني. دخان. دخان. دخان.

لساستنا والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان خاصتنا اسمحوا لنا هذه المرة ان لا نصفق ونهلل لانعقاد المحكمة ولا ان ننبهر بأداءكم.

المتحكم على الأرض، من هذا الطرف او ذاك، وصاحب الخطة إذ ينفذها في الميدان هما المقرران. مهندس ومنفذ خطة الإبادة والترحيل والضم يحرث في الأرض للوصول إلى هدفه، وحفنة قليلة من أهل البلد، وقولوا عنهم ما شئتم، تقف بالمرصاد وكل شيء آخر زبد وهراء.