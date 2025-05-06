استطلاع جديد عبر شبكة وطن الإعلامية: 44% يعتقدون أن جودة التعليم في المدارس الحكومية متوسطة

وطن: أظهرت نتائج استطلاع للرأي عبر شبكة وطن الإعلامية أن 44% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن جودة التعليم في المدارس الحكومية خاصة في المناطق المهمشة في أوقات الطوارىء والحرب بأنها متوسطة.

وأفاد في الاستطلاع أن 6% فقط يعتقدون أنها ممتازة و16% جيدة، في حين أفاد 25% بأنها ضعيفة و9% بأنها ضعيفة جدا.

وجاء سؤال الاستطلاع على النحو التالي: كيف تقيم جودة التعليم في المدارس الحكومية الفلسطينية خاصة في المناطق المهمشة في أوقات الطوارىء والحرب، حيث شارك فيه على مدار أسبوعين 4150 مواطنا ومواطنة.