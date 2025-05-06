وزيرة شؤون المرأة وسفير نيكاراغوا يبحثان سبل دعم وتمكين المرأة الفلسطينية

وطن: استقبلت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، في مقر الوزارة برام الله، سفير نيكاراغوا لدى دولة فلسطين، جاديل مايرينا، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم وتمكين النساء الفلسطينيات، وتبادل الخبرات بين البلدين.

واستعرضت الوزيرة الخليلي أوضاع المرأة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل، وما ترتب عليه من دمار ونزوح وتزايد أعداد المعيلات، مشددة على الحاجة العاجلة لدعم النساء، لا سيما في قطاع غزة، وشمال الضفة، والقدس التي تتعرض لمحاولات تهجير ممنهجة.

وأكدت على عمق العلاقات التاريخية والنضالية بين فلسطين ونيكاراغوا، مشيرة إلى إصرار الوزارة على الاستمرار في أداء واجباتها رغم الحصار المالي، مع التركيز على مراجعة القوانين والتشريعات لضمان العدالة والمساواة، انطلاقاً من دور المرأة كشريكة أساسية في المشروع الوطني.

من جهته، أعرب السفير مايرينا عن تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني وتقديره لجهود الوزارة في دعم النساء، مستعرضاً تجربة بلاده في تمكين المرأة، والتشريعات التي عززت مشاركتها في الحياة العامة.

كما وجه دعوة رسمية إلى الوزيرة لزيارة نيكاراغوا ولقاء نظيرتها لتعميق التعاون وتطوير مشاريع مشتركة تعزز من صمود النساء الفلسطينيات، وقد أكدت الخليلي أهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التجربة النسوية في نيكاراغوا.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية بناء شراكة عملية بين الوزارتين تفضي إلى مبادرات ومشاريع نوعية تدعم المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.